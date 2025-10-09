Ημερήσια εκδρομή πραγματοποίησε το Δ΄ ΚΑΠΗ του Δήμου Τρικκαίων, την Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2025, στην Ι.Μ Οσίου Λουκά, στην Αράχωβα και στο γραφικό Γαλαξίδι.

Ξεκινώντας τις πρωινές ώρες μια ομάδα μελών του Δ΄ ΚΑΠΗ με άστατο καιρό κατευθύνθηκαν προς τη Λαμία για στάση για καφεδάκι. Μετά την κωμόπολη του Διστόμου με την τραγική ιστορία στα χρόνια της Κατοχής τα μέλη του ΚΑΠΗ έφτασαν στην Ιερά Μονή Οσίου Λουκά στο Στείρι. Ενα υπέροχο Μοναστήρι, ένα από τα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ και ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της βυζαντινής τέχνης και αρχιτεκτονικής. Όπως αναφέρεται, ο Οσιος ήταν μορφή αγαπητή στο τοπικό πληθυσμό. Ασκησε φιλανθρωπικό και θεραπευτικό έργο ενώ είχε το χάρισμα να προφητεύει το μέλλον.

Το μοναστήρι έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο στις ιστορικές περιπέτειες του τόπου. Στον αγώνα του 1821 αποτέλεσε ορμητήριο αρματολών και κλεφτών και από εκεί ξεκίνησε η επανάσταση της Ρούμελης του 1821. Η Μονή πανηγυρίζει στις 7 Φεβρουαρίου. Συνεχίζοντας το ταξίδι, το Δ΄ΚΑΠη έφτασε φτάσαμε στην ξακουστή Αράχωβα κτισμένη στις πλαγιές του Παρνασσού. Καθε χειμώνα ελκύει χιλιάδες επισκέπτες από όλη την χώρα. Μετά το γεύμα σε τοπική ταβέρνα, επόμενος προορισμός ήταν το παραθαλάσσιο Γαλαξίδι, με τον νησιώτικο αέρα, τα γαλανά νερά και την ναυτική ιστορία του.

Σύμφωνα με τα μέλη του ΚΑΠΗ «πήραμε το δρόμο της επιστροφής ανανεωμένοι και με καλή διάθεση. Στη διαδρομή τα μέλη λέγανε ανέκδοτα τραγούδια μοιράζαμε διάφορα εδέσματα. Να ευχαριστήσουμε τον π. Άνθιμο της ενορίας του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού για την συμμετοχή του στην εκδρομή ,το μέλος της συντονιστικής επιτροπής κ. Σωτήρη Παπαβησσαρίου, την κοινωνική λειτουργό κ. Παναγιώτα Σιώτα και την εθελόντρια του Ερυθρού Σταυρού κ. Ζάφη Σκρέκα. Επίσης, το τουριστικό γραφείο του κ. Κούρεντα για την άψογη συνεργασία του, καθώς και όλα τα μέλη του Δ ΚΑΠΗ που συμμετείχαν στην όμορφη απόδρασή μας».