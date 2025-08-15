Την πολυαγαπημένη μας σύζυγο, μητέρα, γιαγιά, αδελφή και θεία

ΒΑΪΑ ΔΗΜ. ΓΑΛΛΟΥ

ΕΤΩΝ 87

Θανούσα κηδεύουμε το Σάββατο 16 – 8 – 2025 και ώρα 11.00 π.μ., στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Μαυρελίου Καλαμπάκας.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Δημήτριος Γάλλος

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Κρύστα και Παναγιώτης Τριανταφύλλου, Γεώργιος Γάλλος και Αναστασία Μπουρσιάνη.

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Μαυρελίου Καλαμπάκας, το Σάββατο 16 – 8 – 2025 και ώρα 10.30 π.μ..

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».