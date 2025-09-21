Στο Κεραμίδι Φαρκαδόνας, ο χρόνος σταμάτησε τον Σεπτέμβριο του 2023, όταν οι καταστροφικές πλημμύρες είχαν ισοπεδώσει το χωριό, ενώ ακόμη έχουν μείνει τα σημάδια στα σπίτια από το νερό που σχεδόν τα κάλυψε.

Στο πολύπαθο χωριό των Τρικάλων, συγκεντρώθηκαν καλλιτέχνες από όλη την Ευρώπη, οι οποίοι συμμετέχουν σε εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται εκεί, με αυτοσχεδιαστικές παραστάσεις.

Όπως τόνισε η κα Βάνα Γαλάνη, τοπική σύμβουλος, το Κεραμίδι με αυτόν τον τρόπο, αντιστέκεται στη λήθη και ξαναζεί με μία γιορτή πολιτισμού και μνήμης, με θέατρο, έκθεση φωτογραφίας, παραδοσιακό φαγητό και εκδηλώσεις που θα καταλήξουν σε ένα τρικούβερτο γλέντι.

“Θέλουμε να δείξουμε έστω για μία ημέρα το χωριό έχει ζωή, να προβάλλουμε την αξία της συλλογικότητας και να φέρουμε εδώ τον κόσμο”, κατέληξε η κα Γαλάνη.