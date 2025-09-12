Λίγες μόλις ώρες μετά την εμφάνισή του στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, ο Γιώργος Μαζωνάκης έκανε το πρώτο του TikTok, στο οποίο αναφέρθηκε στη νοσηλεία του στο Δρομοκαΐτειο.

Πήρε το μικρόφωνο, όπως μπορείτε να δείτε στο βίντεο που ακολουθεί, και είπε: «Παραμονή της Παναγιάς. 2025, καλοκαίρι. Δρομοκαΐτειο. Ακούσια νοσηλεία». Αμέσως μετά ο ταλαντούχος καλλιτέχνης άρχισε να τραγουδάει το κομμάτι «Τρελός» που είχε βγάλει το 2015.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης νωρίτερα την Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου, μετέβη με τον δικηγόρο του στην Ευελπίδων για να καταθέσει μηνύσεις κατά της οικογένειάς του.