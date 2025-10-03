Συνελήφθησαν, χθες το βράδυ της Πέμπτης στη Λάρισα, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.) Λάρισας, δύο Έλληνες, ένας 19χρονος και ένας ανήλικος, 17 ετών, για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Ειδικότερα, χθες, εντός εγκαταλελειμμένου κτηρίου στη Λάρισα, σε γενόμενο έλεγχο από τους αστυνομικούς στους προαναφερόμενους, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά: