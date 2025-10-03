Συνελήφθησαν, χθες το βράδυ της Πέμπτης στη Λάρισα, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.) Λάρισας, δύο Έλληνες, ένας 19χρονος και ένας ανήλικος, 17 ετών, για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.
Ειδικότερα, χθες, εντός εγκαταλελειμμένου κτηρίου στη Λάρισα, σε γενόμενο έλεγχο από τους αστυνομικούς στους προαναφερόμενους, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:
- -6- νάιλον συσκευασίες με ποσότητες κοκαΐνης, συνολικού βάρους -6,2- γραμμαρίων,
- -1- ζυγαριά ακριβείας,
- -2- κινητά τηλέφωνα,
- το χρηματικό ποσό των -140- ευρώ &
- -1- ηλεκτρικό πατίνι, ως μέσο διευκόλυνσης της παράνομης δραστηριότητάς τους.
Οι συλληφθέντες οδηγούνται στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας, ενώ την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας.
