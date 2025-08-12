Η δωρεάν γνώση Παροχής Πρώτων Βοηθειών καθώς και Χρήσης AED, έκαναν στάση στο Δροσοχώρι του Δήμου Πύλης την Τετάρτη 6 Αυγούστου στην κεντρική πλατεία της Δ.Κ.

Ο ομολογουμένος πετυχημένος κύκλος δωρεάν σεμιναρίων που συνέλαβε και υλοποιεί η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Αλληλεγγύης κα Χαρά Καλιώρα εδώ και τρία χρόνια, έχει να επιδείξει εντυπωσιακά αποτελέσματα, μιας και το σύνολο των συμμετεχόντων σ’ αυτά μετριέται σε εκατοντάδες επιμορφωμένους σε όλη τη γεωγραφική έκταση του Δήμου Πύλης.

Μπροστά σε ένα διψασμένο για γνώση κοινό, οι εκπαιδευτές του ΕΚΑΒ Θεσσαλίας/Τομέας Τρικάλων κα Μπαλιάμη Μαργαρίτα και κος Ρακοβίτης Βασίλης μετέφεραν τη γνώση για την Παροχή Πρώτων Βοηθειών και Χρήση AED στους κατοίκους και επισκέπτες του Δροσοχωρίου.

Καινοτομία της ημερίδας αποτέλεσε η παρουσία με διάδραση της παροχής ΚΑΡΠΑ σε θύμα υπό κατάρρευση, η χρήση AED, τοποθέτηση θύματος σε θέση ασφαλείας, καθώς και Πρώτες Βοηθειες στον πνιγμό από ξένο σώμα.

Ουσιαστική η συμβολή για την επιτυχία της ημερίδας του Προέδρου της Δ.Κ. Κου Μπακάλη Πέτρου.

Η κα Χαρά Καλιώρα, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Υγείας & Αλληλεγγύης του Δήμου Πύλης, δήλωσε: «Ευχαριστώ από καρδιάς του Πρόεδρο της Δ.Κ. Δροσοχωρίου κ. Μπακάλη Πέτρο για την αγαστή συνεργασία, την άμεση ενημέρωση απόκτησης AED στην Δ.Κ. Δροσοχωρίου, καθώς και την απόκτηση εκ του ιδίου κουτίου Εξωτερικής τοποθέτησης, όπως και την παρουσία και ενεργό στήριξη της Προέδρου του Εξωραιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Δροσοχωρίου κ. Καραμαγκιώλα Μυρτούς.

Η φιλοξενία και το ενδιαφέρον τόσο των μόνιμων , όσο και των παραθεριστών, στο ειδυλλιακό Δροσοχώρι μας έδωσε τη χαρά να συνεχίζουμε εξορμήσεις, μαζί ομάδα με τους Εκπαιδευτές του ΕΚΑΒ κ. Ρακοβίτη Βασίλη και κ. Μπαλιάμη Μαργαρίτα και το καλοκαίρι, με αγάπη για το συνάνθρωπο. Ενήλικες, αλλά πρωτίστως παιδιά, συμμετείχαν με ενδιαφέρον και ενεργά τόσο με τις ερωτήσεις,όσο και με τη συμμετοχή τους πρακτικά σε προσομείωση συμβάματος.

Από την έναρξη του εν λόγω κύκλου δωρεάν σεμιναρίων η στόχευσή μας ως Δήμος Πύλης ήταν και παραμένει να καταστήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους συμπολίτες μας χρήσιμους και υπεύθυνους για το κοινωνικό σύνολο.

Αποξείξαμε δυναμικά ότι “Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΧΤΥΠΑ ΔΥΝΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΡΟΣΟΧΩΡΙ”.