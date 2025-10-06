Την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου τα μέλη του Γ’ ΚΑΠΗ γιόρτασαν την Παγκόσμια Ημέρα των Ηλικιωμένων. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία σε ταβέρνα της περιοχής και περιλάμβανε φαγητό και κρασί για όλα τα μέλη. Αξίζει να σημειωθεί ότι παράλληλα γιορτάσθηκε και η επέτειος λειτουργίας του Γ’ ΚΑΠΗ, που φέτος συμπληρώνει 30 χρόνια από την ίδρυσή του.

Γι’ αυτόν τον λόγο, το ιδρυτικό μέλος του Γ’ ΚΑΠΗ και μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής κ. Βασίλης Μπιλιάλης με ιδιαίτερη συγκίνηση αναφέρθηκε σε αυτή την επέτειο, ενώ απήγγειλε και ποιήματα.

Η αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας Δήμητρα Νάτσινα, μεταφέροντας τον χαιρετισμό του Δήμαρχου Νίκου Σακκά, τόνισε πως η Τρίτη Ηλικία δεν είναι μόνο η μνήμη και η ιστορία μας είναι η ψυχή της κοινωνίας μας και ότι για τη δημοτική αρχή η υγεία και η αξιοπρέπεια της τρίτης ηλικίας είναι μια αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν επίσης ο προϊστάμενος του τμήματος Φροντίδας Τρίτης Ηλικίας (Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας) κ. Κώστας Μπέλλος και η αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Κτηνοτρόφων Θεσσαλίας κ. Νικολέτα Τζουρτζιώτη.

Χαιρετισμό και δωρεά στο Γ’ ΚΑΠΗ απέστειλε ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος Τρικκαίων για ΑμεΑ, Βασίλης Τσιούτσιας.

Την φροντίδα για την οργάνωση της εκδήλωσης επιμελήθηκε η συντονιστική επιτροπή και το προσωπικό του Γ’ ΚΑΠΗ.