Και αγιασμός και γιορτή για την Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων στο Δ΄ΚΑΠΗ του Δήμου Τρικκαίων. Η διπλή εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2025 στον χώρο του ΚΑΠΗ και περιλάμβανε ομιλίες, ποιήματα, τραγούδια που αφορούσαν τους ηλικιωμένους.Προσφέρθηκαν εδέσματα, αναψυκτικά και ποτά σε συγκινητική ατμόσφαιρα, πλαισιωμένα από τη μουσική του χοροδιδάσκαλου κ. Θανάση Παπαγεωργίου. Η αντιδήμαρχος κοινωνικής μέριμνας Δήμητρα Νάτσινα μετέφερε τον χαιρετισμό του Δημάρχου Τρικκαίων Νίκου Σακκά, τονίζοντας τη μέριμνα του Δήμου για τους ηλικιωμένους συμπολίτες. Παραβρέθηκε επίσης ο προϊστάμενος τμήματος Φροντίδα Τρίτης Ηλικίας (Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας του Δ. Τρικκαίων) κ. Κώστας Μπέλλος, καθώς και ο πρώην αντιδήμαρχος και αντινομάρχης κ. Μπάμπης Δεληλίγκας. Χαιρετισμό και ευχές απέστειλαν ο βουλευτής και τ. υπουργός Κώστας Σκρέκας και ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος για ΑμεΑ στον Δήμο Τρικκαίων Βασίλης Τσιούτσιας.

Ο αγιασμός τελέστηκε από τον π. Ανθιμο και η όλη εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή των μελών του ΚΑΠΗ και τη φροντίδα του προσωπικού και της συντονιστικής επιτροπής.