Οι μαθητές της Β΄ τάξης επισκέφτηκαν το Δίδυμο Οθωμανικό Λουτρό στο πλαίσιο του εορτασμού των Ευρωπαϊκών Ημερών Συντήρησης 2025. Τους μαθητές συνόδευσαν η Διευθύντρια του σχολείου κ. Ηλιάδη Αμαλία και η φιλόλογος του Τμήματος Ένταξης, κ. Διαμαντή Αριάδνη.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με πήλινα ειδώλια της Αρχαϊκής και της Ελληνιστικής περιόδου, γνωρίζοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις λεπτομέρειες κάθε εποχής. Μέσα από προβολή σε προτζέκτορα, οι μαθητές ενημερώθηκαν από τους υπεύθυνους της Εφορείας Αρχαιοτήτων για προϊστορικά ανθρωπόμορφα ειδώλια που παριστάνουν ανθρώπους και θεότητες, για τις γυναικείες μορφές σε θρόνο, τα ζωόμορφα ειδώλια, καθώς και για τις λεπτομέρειες των χρωμάτων και των χαρακτηριστικών των μορφών.

Επιπλέον, έμαθαν για την παραγωγή πήλινων ειδωλίων, με τον πηλό να αποτελεί ένα από τα βασικά υλικά της αρχαιότητας. Ενημερώθηκαν για τη χρήση της μήτρας από τον 7ο αιώνα π.Χ., τεχνική που επέτρεψε τη μαζικότερη παραγωγή ειδωλίων, καθώς και για τις μεθόδους διακόσμησης που εφαρμόζονταν πριν και μετά το ψήσιμο του πηλού.

Παράλληλα, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις διαδικασίες συντήρησης πήλινων ειδωλίων, όπως το στάδιο καθαρισμού με απιονισμένο νερό, η τοποθέτηση και ομαδοποίηση των θραυσμάτων στο εργαστήριο ανάλογα με το χρώμα και το σχήμα τους, καθώς και η προσεκτική συγκόλλησή τους με ειδικά, αναστρέψιμα υλικά — διαδικασία που απαιτεί ακρίβεια και εξειδίκευση ώστε να αποκατασταθεί το αντικείμενο χωρίς να αλλοιωθεί.

Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με ξενάγηση στους χώρους του Δίδυμου Οθωμανικού Λουτρού, όπου οι μαθητές ενημερώθηκαν από την αρμόδια αρχαιολόγο για τον τρόπο λειτουργίας των λουτρών στην Οθωμανική περίοδο και τη σημασία τους για την καθημερινή ζωή της εποχής.