Το 8o Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Αναπηρίας και Μη (IDFD) και η 12η Πανελλήνια Συνάντηση Ομάδων Χορού ΑμεΑ και μη ξεκινάει. Θα διεξαχθεί από 21 έως 25 Μαΐου συμπληρώνοντας τα 12 του χρόνια.

Η φετινή λίστα των ομάδων Χορού ΑμεΑ και μη, με αριθμό – ρεκόρ συμμετοχών, είναι η μεγαλύτερη όλων των ετών και έχει προστεθεί τέταρτη ημέρα παραστάσεων. Οι συμμετοχές είναι από Καρδίτσα, Τρίκαλα, Βόλο, Λάρισα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Άδενδρο, Σοχός, Καστοριά, Γρεβενά, Σέρρες, Σιδηρόκαστρο, Δράμα, Ρόδος, Βέροια, Έδεσσα, Πολωνία, Κροατία, Αγγλία, Νότια Αφρική, Αιθιοπία, Ηνωμένες Πολιτείες.

Το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Χορευτικές παραστάσεις κάθε απόγευμα 6:30-9:00 μ.μ. με ελεύθερη είσοδο στο παλιό κλειστό Γυμναστήριο Καρδίτσας (ευγενική παραχώρηση του Δήμου Καρδίτσας).

Αναλυτικά το πρόγραμμα του 8ου IDFD

ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΜΑΙΟΥ 2025 ΠΑΛΑΙΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, Έναρξη: 6:30 μ.μ.

ΟΜΑΔΑ ΧΟΡΟΥ / ΠΟΛΗ / ΤΙΤΛΟΣ ΧΟΡΟΓΡΑΦΙΑΣ

D.D. DANCEDISABILITY ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ, – « MISS YOYR LOVE »

ZOO PROJECT, NEW YORK, – ONLINE

ΔΡΥΑΔΕΣ ΕΝ ΠΛΩ, ΚΑΡΔΙΤΣΑ, «ΤΟ TΑΞΙΔΙ»

ΘΑΛΠΩΡΗ, ΣΟΧΟΣ – ΛΑΓΚΑΔΑ, «ΛΑΤΕΡΝΑ ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΤΙΜΟ»

JOIN US, ΚΑΡΔΙΤΣΑ, «ΓΟΡΓΟΝΕΣ ΚΑΙ ΜΑΓΚΕΣ»

SOUTH AFRICA – UNMUTE DANCE THEATRE – ONLINE

ACADEMY FITNESS CLUB, ΕΔΕΣΣΑ – «THE HEART DANCES»

ΠΡΟΣΒΑΣΗ, ΚΑΡΔΙΤΣΑ – «ΦΩΣ ΣΤΗ ΣΚΙΑ»

I CAN DANCE, ΑΓΓΛΙΑ – ONLINE

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, ΚΑΡΔΙΤΣΑ, «ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΓΑΠΗ»

ΦΑΡΟΣ ΤΥΦΛΩΝ, ΑΘΗΝΑ – «ΑΠΟ ΤΑ ΚΥΘΗΡΑ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ»

ΠΕΜΠΤΗ 22 ΜΑΙΟΥ 2025 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, Έναρξη: 6:30 μ.μ.

ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ, ΚΑΡΔΙΤΣΑ, «ΧΟΡΟΣ»

ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ, ΒΟΛΟΣ «ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ»

ΑΓΓΛΙΑ – FAR FLUG CIC – ONLINE

ΑΓΚΑΛΙΑΣΕ ΜΕ, ΓΡΕΒΕΝΑ, «ΣΕΡΓΙΑΝΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

ΣΤΗΡΙΞΗ, ΛΑΡΙΣΑ, «THE WALL»

USA – DANCING WHEELS – ON LINE

ΗΛΙΟΣ, ΚΑΡΔΙΤΣΑ, «ΕΙΜΑΙ…»

Ε.Ψ.Υ.Κ.Α. ΔΡΑΜΑ, «ΡΕΜΠΕΤΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ»

ΚΡΟΑΤΙΑ ZNAKOVNI PLES

D.D. DANCEDISABILITY GROUP PROSVASI ΚΑΡΔΙΤΣΑ, «ΜΙΚΡΟΣ ΧΟΡΟΣ»

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΜΑΙΟΥ 2025 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, Έναρξη: 6:30 μ.μ.

D.D. DANCEDISABILITY GROUP, ΚΑΡΔΙΤΣΑ, «ΑΡΙΑΔΝΗ»

D.D. ΟΜΟΝΟΙΑ, ΣΕΡΡΕΣ – «WAKE UP»

ΟΝΕΙΡΙΚΗ ΧΟΡΟΣΥΝΘΕΣΗ, ΠΟΦΕΚΟ ΤΡΙΚΑΛΑ, «ΧΟΡΕΥΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΜΥΘΟ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ»

———————————————————————————————————————————————————————————-ΑΙΘΙΟΠΙΑ – KATIM – ONLINE

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΣΕΡΡΕΣ, «ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ ΜΑΣ ΔΕΝ ΚΑΙΓΟΝΤΑΙ»

ΧΟΡΟΔΡΟΜΕΙΟ, ΑΘΗΝΑ, «ΧΟΡΟΙ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ»

Η ΖΩΗ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, «ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΟ-ΚΙΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ»

MOVING ART, ΣΕΡΡΕΣ, «ΧΟΡΟΣ ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΑ»

ΟΙ ΟΝΕΙΡΟΔΙΑΙΤΟΙ, ΑΘΗΝΑ, «ΥΠΕΡΒΑΤΟ ΣΧΗΜΑ»

ΧΑΜΟΓΕΛΑ ΕΛΠΙΔΑΣ, ΤΡΙΚΑΛΑ, You Are Not Alone

ΠΟΛΩΝΙΑ POLAND, Bestia (THE BEAST)

ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΜΑΙΟΥ 2025 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, Έναρξη: 6:30 μ.μ.

ΕΛΠΙΔΑ, ΡΟΔΟΣ, « Ο ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΜΕΣΑ ΣΟΥ»

THE DREAMERS, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, «SIGN OF A DREAM»

D.D. DANCEDISABILITY GROUP ΣΕΡΡΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ, «SILVER CIRCLE»

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΛΑΡΙΣΑ, « THE HEART DANCES»

M.A.m.A DANCERS, ΒΕΡΟΙΑ, «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ – MILLE COLORI»

ΟΜΟΝΟΙΑ, ΣΕΡΡΕΣ, «ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΑΠΛΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Η ΕΥΤΥΧΙΑ»

D.D. DANCEDISABILITY GROUP, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, «MON AMOUR»

ΧΑΡΑ, ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, «ΜΕΝΩ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ ΠΑΙΔΙ»

ΜΕ…ΝΟΥ, ΔΡΑΜΑ, «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ»

ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΚΑΣΤΟΡΙΑ, «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΣΤΟΝ ΡΥΘΜΟ»

D.D. DANCEDISABILITY GROUP, ΑΘΗΝΑ, «LITTLE JUMPING SPIDER»

D.D. DANCEDISABILITY GROUP ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) –

ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΜΑΙΟΥ 2025 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, Έναρξη: 6:30 μ.μ.

ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) – Ώρα: 11:00 π.μ.

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ – Ώρα: 11:30 π.μ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΕΩΝ – WORKSHOPS

Τρίτη 20 Μαΐου: ΧΟΡΟΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Γνωριμία με το χορόχρωμα, για γονείς και παιδιά με και χωρίς αναπηρία. Εισηγητής: Μαρία Καραπαναγιώτη, Εκπαιδευτικός – Χορογράφος – Χοροθεραπεύτρια – DD Tutor.

Αίθριο Αγοράς (Καρδίτσα), ώρα 17:00-19:00

Τετάρτη 21 Μαΐου: Ευαισθητοποίηση μαθητών σε θέματα αναπηρίας.

Εισηγητής: Ευστράτιος Παπάνης, Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Παλαιό Κλειστό Γυμναστήριο, ώρα 18:00-19:00

Πέμπτη 22 Μαΐου: Workshop Ενημέρωση διεξαγωγής της Επίδειξης Μόδας Ατόμων με Αναπηρία.

Εισηγητής: Σύλβια Αντώναρου, Ιδρύτρια και Πρόεδρος του σωματείου ΔΥΑΜΕΑ.

Παλαιό Κλειστό Γυμναστήριο, ώρα 11:30-13:00

Πέμπτη 22 Μαΐου: “Χτίζοντας Γέφυρες” Ανάπτυξη Κοινωνικών Δεξιοτήτων Παιδιών με Αναπηρία

Εισηγητής: Ευστράτιος Παπάνης, Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Θεατρική Σκηνή (Καρδίτσα), ώρα 16:30-18:00

Παρασκευή 23 Μαΐου: Πως ένα τροχαίο ατύχημα μου άλλαξε τη ζωή και όσα έμαθα έκτοτε για την αναπηρία. Εισηγητής: Δημήτρης Αντωνίου, ακτιβιστής σε θέματα πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων και αναπηρίας. Επισκέψεις σε σχολεία, ώρα 09:00-13:00 και

Σάββατο 24 Μαΐου στο Παλαιό Κλειστό Γυμναστήριο, ώρα 18:30-19:00

Παρασκευή 23 Μαΐου: “Ο Χορός και η Δύναμη της Εικόνας”.

Εισηγητής: Ζαχαρούλα Ζεχίρη, Παιδαγωγός – Χορογράφος – Σωματοθεραπεύτρια.

Θέατρο Πεζούλας (Λίμνη Πλαστήρα), ώρα 14:30-16:00

Παρασκευή 23 Μαΐου: Mixture of jazz, modern, African, and improvisational dance.

Εισηγητής: Zazel-Chavah O’Garra, Χορογράφος με Αναπηρία.

Θέατρο Πεζούλας (Λίμνη Πλαστήρα), ώρα 16:00-17:00

Σάββατο 24 Μαΐου: “Μαζί στη Σκηνή της Ζωής”.

Συντονίστρια: Κυριακή Μερτζάνη, Σύμβουλος Ανθρωπίνων Σχέσεων Συντονίστρια Ομάδων Συμβουλευτικής.

Βοτανικός Κήπος (Λίμνη Πλαστήρα), ώρα 11:00-12:30

Σάββατο 24 Μαΐου: “Perfomance” σε υπαίθριο τοπίο.

Εισηγήτρια: Maria De Graal.

Βοτανικός Κήπος, (Λίμνη Πλαστήρα) ώρα 12:30-14:00



Επιστημονική – Καλλιτεχνική Επιτροπή του φεστιβάλ

ΖΑΖΕΛ Ο ΧΑΡΑ: Χορογράφος με Αναπηρία Ιδρύτρια της ομάδας ZCO / DANCEPROJECT

Χορογράφος με Αναπηρία Ιδρύτρια της ομάδας ZCO / DANCEPROJECT ΣΥΛΒΙΑ ΑΝΤΩΝΑΡΟΥ: Ιδρύτρια και Πρόεδρος του σωματείου ΔΥΑΜΕΑ

Ιδρύτρια και Πρόεδρος του σωματείου ΔΥΑΜΕΑ DR IRENE ANN PARKINS : Κλινικός Ψυχοπαθολόγος / Ψυχαναλυτική

: Κλινικός Ψυχοπαθολόγος / Ψυχαναλυτική ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΖΕΧΙΡΗ : Παιδαγωγός – Χορογράφος – Σωματοθεραπεύτρια

: Παιδαγωγός – Χορογράφος – Σωματοθεραπεύτρια ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΡΤΖΑΝΗ:Σύμβουλος Ανθρωπίνων Σχέσεων Συντονίστρια Ομάδων Συμβουλευτικής

Υποστηρικτές του 8ου IDFD είναι το Ίδρυμα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου, η Περιφέρεια Θεσσαλίας – Αντιπεριφέρεια Καρδίτσας, η Ιερά Μητρόπολις Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων. ο Δήμος Καρδίτσας, ο Δήμος Λίμνης Πλαστήρα και Οικονομική Στήριξη παρέχουν η Μεταφορική Γιαννακός, η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας, η Local stage, η Transnet, οι Δρυάδες εν πλω, η TROUKIS ART GALLERY και πλήθος τοπικών επιχειρήσεων και ιδιωτών.

Το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Αναπηρίας και Μη (IDFD), έχει εδραιωθεί στον χάρτη των καλλιτεχνικών γεγονότων στο χώρο της αναπηρίας, συμβάλλοντας δραστικά στην αναγνώριση, προσβασιμότητα και ένταξή της στο κόσμο των τεχνών.

Το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Αναπηρίας και Μη IDFD, ζωντανό κύτταρο της πόλης και της Περιφέρειας Θεσσαλίας, επιδιώκει την ανανέωση, εξωστρέφεια, ανοιχτό διάλογο με την κοινωνία, συστηματική επαφή με το κέντρο και το εξωτερικό, είναι οι πυλώνες, ώστε να εδραιωθεί η δυναμική του Φεστιβάλ και να εμπεδωθεί το κύρος του στη συνείδηση του κοινού.

Η συνύπαρξη στη σκηνή σε μια τέτοια εκδήλωση ατόμων με αναπηρίες και μη, αποδεικνύει πως η δύναμη της τέχνης μπορεί να διευκολύνει την αισθητική και αρμονική συνύπαρξη των ανθρώπων, χωρίς διακρίσεις. Ταυτόχρονα, οι χορευτές με τη συμμετοχή τους στη διοργάνωση, συμβάλλουν στη δική τους αυτονομία, καθώς ο χορός διαχειρίζεται τη διαφορετικότητα με εργαλείο το σώμα.

Στο επίπεδο της τοπικής κοινωνίας, όλα τα χρόνια το IDFD με την συμβολή εθελοντών μας και τη συνδρομή τοπικών επιχειρήσεων και ιδιωτών, έχει πετύχει ένα διαφορετικό κλίμα για τα ΑμεΑ και την κοινωνική και καλλιτεχνική ενσωμάτωση τους, συμβάλλοντας στην κατάρριψη των προκαταλήψεων για την αναπηρία και την καλλιέργεια αξιών και συναισθημάτων όπως η συνεργασία, η καλοσύνη, η ισότητα, η ευγένεια.

Γίνετε και εσείς κομμάτι στην αλυσίδα της προσφοράς

συμβάλλοντας στη χαρά των συνανθρώπων μας!

Αναμένοντας την υποστήριξη του κοινού, σας προσκαλούμε να παρακολουθήσετε τις παραστάσεις και να συμμετάσχετε στις δραστηριότητες του φεστιβάλ, οι οποίες είναι ανοιχτές σε όλους. Η πρόσβαση για άτομα με αναπηρία θα εξασφαλιστεί σε όλους τους χώρους του φεστιβάλ, ώστε να απολαύσουν όλοι τη μαγεία του χορού.

Χορηγοί επικοινωνίας του φεστιβάλ είναι: ΕΡΤ3, ΕΡΤ Λάρισας, ΕΡΤ Βόλος, Νέος Αγών, Θεσσαλία TV, STAR Κεντρικής Ελλάδας, DANCETheater, Νευρώνας, larissanet.gr, karditsapress.gr, magnesianews.gr, MouzakiNews, Proto 99fm, musicradio.gr, Solomos web radioTV, Σύνδεσμος Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου, ΔΥΑΜΕΑ.

Δείτε video του φεστιβάλ: https://www.youtube.com/watch?v=6WKQIYZNFuI

Για τη διοργάνωση μπορείτε να ενημερωθείτε:

