Είκοσι χρόνια χωρίς τον Δημήτρη Κεχαΐδη. Η απουσία είναι έντονη στο Ελληνικό θέατρο. Από τους σημαντικότερους μεταπολεμικούς συγγραφείς άφησε δυσαναπλήρωτο κενό. Οι διάλογοι στα έργα του είναι μοναδικοί, λιτοί αλλά καυστικοί, κάτι που έχουν επισημάνει ξένοι σκηνοθέτες, δραματουργοί και ηθοποιοί. Κάθε φορά που βλέπουμε «Το Τάβλι», είναι σα ν’ ακούμε γνώριμους ανθρώπους: φίλους, συγγενείς, ακόμα και τον ίδιο μας τον εαυτό. Η δύναμη του Κεχαΐδη ήταν ότι έπιανε τον παλμό της ζωής μας χωρίς να ωραιοποιεί τίποτα. Μικρές στιγμές, καθημερινοί διάλογοι, μεταμορφώνονται στο έργο του σε καθρέφτες των ανθρώπων. Ήταν παρατηρητής της καθημερινότητας, αποτύπωνε αυτό που έβλεπε στη ζωή, ταυτίζονταν με τους ήρωες του και αργούσε να τους αποχωριστεί, και γι΄ αυτό δεν έγραφε το ένα έργο μετά το άλλο, ήθελε χρόνια για να “αδειάσει” έλεγε .

Η οικογένεια του Δημήτρη Κεχαΐδη επιθυμεί να τιμηθεί η μνήμη και το έργο του με εκδηλώσεις με ομιλίες συγγραφέων, λογοτεχνών και μελετητών του, Θ’ ακουστούν γνωστά έργα και άγνωστα, που δεν έχουν ανέβει σε θεατρική σκηνή, θα διαβάσουν σκηνές γνωστοί και νέοι καλλιτέχνες.

Οι εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν από τα Τρίκαλα, γενέτειρα του συγγραφέα, την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου, με τη συνεργασία του Δημοτικού Θεάτρου Τρικάλων. Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Στέφανος Νταλάσης θα συντονίσει την εκδήλωση και θα διαβαστούν σκηνές από τα έργα του. Ο Ηλίας Κεφάλας, Τρικαλινός ποιητής, θ’ αναφερθεί στο έργο του Κεχαΐδη «Το πανηγύρι» που διαδραματίζεται στον θεσσαλικό κάμπο, αγαπημένη περιοχή του Δημήτρη, και έργο που τον ανέδειξε σ’ έναν απ’ τους σπουδαίους συγγραφείς.

Συνέχεια έχει ο Βόλος, η πόλη της εφηβείας του, όπου η Άννα Μαρία Παναγιωτάκη, ηθοποιός, σκηνοθέτης και υπεύθυνη του κέντρου πολιτισμού και τεχνών «Θεατρίνη» θα συντονίσει και θα παρουσιάσει σκηνές από έργα του, με Δύναμη από το βόλο τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου.

Το Εργαστήριο Έρευνας και Τεκμηρίωσης του Νεοελληνικού Θεάτρου του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του ΕΚΠΑ διοργανώνει επιστημονική ημερίδα / αφιέρωμα στον Δημήτρη Κεχαϊδη, τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου, και ώρα 12:00-19:00, στο Αμφιθέατρο της Βιβλιοθήκης της Φιλοσοφικής Σχολής στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου. Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει εισηγήσεις, πάνελ, θεατρικά αναλόγια, προβολές με τη συμμετοχή του διδακτικού προσωπικού και των φοιτητών/τριων του Τμήματος Θεατρικών σπουδών.

Τελευταίος σταθμός το «Θέατρο Σταθμός» στην Αθήνα. Ο καλλιτεχνικός Διευθυντής, Μάνος Καρατζογιάννης, τιμητής του νεοελληνικού θεάτρου, πραγματοποιεί τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου (17:00) ανήμερα της επετείου, στρογγυλό τραπέζι με θέμα: «Η δραματουργία του Δημήτρη Κεχαΐδη» και την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου (17:00) αναλόγιο του μονόπρακτου του Δημήτρη Κεχαΐδη «Προάστιο Νέου Φαλήρου», που παρουσιάζεται για πρώτη φορά στη σκηνή, σε σκηνοθεσία της στενά συνδεδεμένης με το έργο του Αθηνάς Κεφαλά με τη συμμετοχή των ηθοποιών Νεκταρίας Γιαννουδάκη, Τζίνης Παπαδοπούλου και Θανάση Χαλκιά. Το «Προάστιο Νέου Φαλήρου» δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Θέατρο-Κινηματογράφος» το 1959 και ξαναγράφτηκε το 1965. Μεταδόθηκε από το ραδιόφωνο το 1986, παρουσιάστηκε από την τηλεόραση της ΕΡΤ1 το 1988 σε σκηνοθεσία Αντώνη Αντύπα, και το 2006 επίσης από την ΕΡΤ1 σε σκηνοθεσία Έφης Θεοδώρου.