Την πολυαγαπημένη μας σύζυγο, μητέρα, αδελφή και θεία ΔΩΡΑ ΛΑΪΤΣΑ – ΜΠΑΛΑΜΩΤΗ

ΣΥΝΤ/ΧΟ ΦΙΛΟΛΟΓΟ

ΕΤΩΝ 81

Θανούσα κηδεύουμε την Τετάρτη 15 – 10 – 2025 και ώρα 1.00μ.μ., στον Ιερό Ναό Παναγιάς Φανερωμένης Τρικάλων.

Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ Στέργιος Μπαλαμώτης

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Ευγενία Μπαλαμώτη

Γιάννης Μπαλαμώτης

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημ. 1) Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Παναγιάς Φανερωμένης Τρικάλων, την Τετάρτη 15 – 10 – 2025 και ώρα 12.30μ.μ..

2) Ο καφές θα προσφερθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α΄ Κοιμητηρίου Τρικάλων.

3) Παράκληση της οικογενείας αντί στεφάνων τα χρήματα να προσφερθούν για το συσσίτιο του Ιερού Ναού Παναγίας Φανερωμένης Τρικάλων.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών « Παναγιώτου » .