Την πολυαγαπημένη μας σύζυγο, μητέρα, αδελφή και θεία ΔΩΡΑ ΛΑΪΤΣΑ – ΜΠΑΛΑΜΩΤΗ
ΣΥΝΤ/ΧΟ ΦΙΛΟΛΟΓΟ
ΕΤΩΝ 81
Θανούσα κηδεύουμε την Τετάρτη 15 – 10 – 2025 και ώρα 1.00μ.μ., στον Ιερό Ναό Παναγιάς Φανερωμένης Τρικάλων.
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ Στέργιος Μπαλαμώτης
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Ευγενία Μπαλαμώτη
Γιάννης Μπαλαμώτης
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Σημ. 1) Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Παναγιάς Φανερωμένης Τρικάλων, την Τετάρτη 15 – 10 – 2025 και ώρα 12.30μ.μ..
2) Ο καφές θα προσφερθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α΄ Κοιμητηρίου Τρικάλων.
3) Παράκληση της οικογενείας αντί στεφάνων τα χρήματα να προσφερθούν για το συσσίτιο του Ιερού Ναού Παναγίας Φανερωμένης Τρικάλων.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών « Παναγιώτου » .
